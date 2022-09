Odissea: nuovi appuntamenti della settimana alla Biblioteca a Bova Marina

Proseguono i laboratori e le iniziative del progetto “Odissea. Racconti di un viaggio nella Calabria greca”, manifestazione promossa e realizzata dal Comune di Bova Marina con il cofinanziamento della Regione Calabria nell’ambito dell’“Avviso pubblico per il sostegno di attività di animazione nei beni culturali - annualità 2020 - Pac 2007/2013.

Laboratori, workshop, spettacoli, mostre e incontri culturali - prosegue la nota - che animeranno fino al 30 settembre la Biblioteca comunale “Pietro Timpano” nell’ottica di creare uno spazio aggregativo e culturale polivalente al centro della Città.

Il 19, 20 e 26 settembre alle ore 16 nel cortile della Biblioteca, proseguono gli appuntamenti pomeridiani aperti a tutti con il laboratorio di Street Art “Art&Co” dell’associazione Calliurghia e dell’artista Sara Tuscano. Un laboratorio artistico innovativo per la creazione di opere pittoriche sulla Calabria greca, utilizzando materiali da riciclo da inserire all’interno del contesto urbano di Bova Marina e della biblioteca.

Il 19 e 20 settembre alle ore 17, doppio appuntamento con il laboratorio “Dal Greco al grecanico” tenuto dal prof. Salvatore Dieni e a cura del circolo culturale Delia.

Il laboratorio è volto alla scoperta della lingua, dei lessici antropo-toponimici, degli usi e dei costumi del patrimonio culturale immateriale della lingua dei greci di Calabria, parlata ancora da alcune famiglie all’interno dell’isola ellenofona dell’Area Grecanica, tra cui anche Bova Marina, la cui biblioteca contiene diversi testi.

Il 21 e 24 settembre dalle 15 alle 19 si svolgerà il laboratorio per bambini “Ambiente & riciclo” a cura della Proloco di Bova Marina. Un laboratorio creativo - concludono i promotori - rivolto ai più piccoli per aiutarli a comprendere attraverso attività didattiche specifiche le buone pratiche per ridurre i rifiuti e limitare i consumi, ma anche per sviluppare l’amore e il rispetto per l’ambiente.