Controlli nel crotonese tra B&B allacciato gratis alla corrente e parrucchiere abusive

Una multa, una segnalazione, un arresto e due denuncia: è questo il bilancio dei controlli eseguiti dai carabinieri di Crotone nel week end appena conclusosi.

Entrando nel particolare, i militari hanno elevato sanzioni amministrative per un totale di 1.500 euro e sequestrato due locali ad Isola Capo Rizzuto, rispettivamente di trenta e venti metri quadri.

Al loro interno, tre donne, di età tra i 33 e i 38 anni, originarie della provincia e residenti nel centro isolitano, senza le autorizzazioni di legge, ovvero la Scia comunale e, in un caso, anche senza Partita Iva e titoli abilitativi all’esercizio della professione, stavano svolgendo le attività di parrucchiere e di estetista.

In un altro servizio, un 21enne originario di Rimini ma residente a San Mauro Marchesato, è stato controllato ad Isola mentre era alla guida della sua auto ed è stato trovato con una sigaretta artigianale da circa un grammo contenente della marijuana: da qui ne è seguita la segnalazione alla Prefettura per detenzione per uso personale di stupefacenti. La patente gli è stata ritirata.

Inoltre, un 39enne crotonese, titolare di un Bed and Breakfast del luogo, è stato arrestato furto aggravato: da delle verifica he eseguite insieme ai tecnici della società fornitrice di energia elettrica, è risultato che avesse allacciato la struttura alla rete di pubblica e, pertanto, provocato un danno di circa 20 mila euro.

Infine, un 50enne crotonese e un 32enne bulgaro residente a Cutro, durante un controllo alla circolazione sono stati fermati a bordo delle loro auto e poi denunciati in stato di libertà per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche e guida senza patente.

Al termine delle attività di rito, il 39enne arrestato è stato rimesso in libertà in attesa della celebrazione del processo; la droga sequestrata è stata invece sequestrata per la successiva distruzione mentre i locali usati come attività abusiva, dopo il loro sequestro, sono stati messi a disposizione dei rispettivi proprietari.