Diabete mellito. Calabria prima in Italia per malati, a Crotone un team di esperti

Dal 6 all’8 ottobre, si terrà a Crotone la IV edizione delle “Giornate Diabetologiche dalla Terra di Alcmeone e Pitagora”, organizzata dal dottor Salvatore Pacenza, Responsabile dell’U.O. Diabetologia dell’Asp pitagorica.

La tre giorni sarà interamente dedicata alla prevenzione e informazione su quella che risulta essere una malattia in forte aumento soprattutto in Calabria con una incidenza dell’8% rispetto alla media nazionale, pari al 5,9%.

Donne e anziani della nostra regione sono i più colpiti dal diabete, per questi ultimi l’incidenza è del 25,4%, 8 punti percentuali in più rispetto alla media italiana (17,2%) e molto più alta rispetto al valore minimo (3,4%) registrato nella provincia di Bolzano.

Per le donne calabresi l’8,3% risulta essere diabetico, anche in questo caso l’incidenza è significativamente elevata considerando il valore più basso in Italia (2,2%) registrato sempre nella provincia di Bolzano.

Durante il convegno interverranno personalità autorevoli del mondo medico-scientifico provenienti da tutta Italia chiamati a dare un importante contributo sugli aspetti da non sottovalutare per una diagnosi accurata e tempestiva e sulla conoscenza e approfondimento della malattia.

Dai fattori di rischio alla frequenza delle complicanze, assistenza e follow-up clinico, aderenza alle linee guida in uso in Italia e misure comportamentali e terapeutiche per controllare la malattia.

Ma anche e soprattutto ai grandi passi in avanti compiuti dalla ricerca italiana particolarmente prolifica negli ultimi anni. Secondo i dati Istat del 2020 nel nostro paese i pazienti diabetici sono oltre 3,5 milioni con un trend in costante aumento negli ultimi anni e con una prevalenza del diabete di tipo 2 secondo i dati del sistema Passi (Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia).

“L’evento vuole anche essere l’occasione per sollecitare l’attenzione non solo degli addetti ai lavori ma anche della società civile interessata alla evoluzione di una malattia a connotazione pandemica” sostiene Salvatore Pacenza che ha coinvolto per l’occasione i migliori medici diabetologi calabresi e non solo.

“Una malattia, il diabete mellito, da non sottovalutare - aggiunge - e che grava sul sistema sanitario nazionale con costi stimati in 14 miliardi di euro e pesanti conseguenze per i milioni di italiani malati con un’aspettativa di vita ridotta in media di 6 anni e 125 mila morti all’anno”.

Un appello quello sulla sensibilizzazione che arriva anche dalla Sid (Società Italiana di Diabetologia) e dalla Amd (Associazione Medici Diabetologi) e rivolto a tutte le forze politiche affinché il diabete mellito sia una priorità della prossima legislatura per il bene della comunità.