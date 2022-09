Calcio, Promozione. Vigor Lamezia-San Giorgio (2-3): vince la squadra più concreta

Una bella ma poco cinica Vigor Lamezia cade in casa contro il San Giorgio 2012 per 2 reti a 3. Alla fine di una partita ben giocata da entrambe le squadre porta a casa i tre punti la compagine più concreta.

Tanto da recriminare per gli uomini di Mister Perrone, che nonostante una partita per lunghi tratti dominata, nonostante una buona prestazione e le chiare e tante occasioni da gol costruite, paga tre ingenuità su altrettanti calci piazzati.

PRIMO TEMPO

1’ conclusione di Cormaci da dentro l’area, forte ma centrale, Mauro può bloccare senza problemi

8’ tiro da fuori area di Gatto, reattivo Mauro ad alzare sulla traversa

12’ incursione in area di Vara, bravo Scalise a recuperare e a chiudere in angolo.

13’ punizione dalla trequarti, respinge Mauro in uscita, la palla resta in area ed è bravo Cormaci a metterla dentro

19’ punizione di Foderaro, colpo di testa di Gullo, di poco alto

24’ cross di Foderaro M., tenta la deviazione Bernardi sotto porta, deviata in angolo

25’ cross di Gullo, Foderaro G, non ci arriva per un soffio

26’ Foderaro G. trova Bernardi in area che la mette nell’angolino alla sinistra del numero uno ospite.

31’ ancora Bernardi protagonista. Entra in area, viene steso al momento della conclusione. Per l’arbitro è calcio di rigore. Dagli undici metri il capitano biancoverde non sbaglia.

37’ Bernardi imprendibile, salta due avversari, la mette dentro, colpo di testa di Foderaro G., la difesa ospite respinge in angolo. Sul successivo angolo, ancora conclusione di Foderaro G.: traversa piena

SECONDO TEMPO

4’ Conclusione di Gatto, senza problemi Mauro

5’ Vara solo in area a botta sicura, Mauro compie un miracolo deviandola sul palo

15’ conclusione di Silvagni, si salva in angolo il San Giorgio

17’ splendido contropiede in velocità: Calomino – Bernardo Foderaro G. Quest’ultimo, salta anche il portiere, ma a porta libera manda incredibilmente alto.

27’ punizione di Foderaro G. colpo di testa di Mascaro di poco alto

30’ Belle L. prova la conclusione da fuori area respinge Mauro

31’ angolo per gli ospiti, colpo di testa di Vara per il gol del pari

37’ punizione per il San Giorgio, ribatte Mauro, anche questa volta la palla resta in area e Minniti, il più veloce ad arrivare sulla sfera, la mette dentro

48’ Percia Montani, servito da Bernardi, solo davanti al portiere ospite si divora il gol del pari

IL TABELLINO

Vigor Lamezia: Mauro, Scalise (06), Curcio (04), Gallo C., Mascaro, Foderaro M. (40ì’st Percia Montani), Silvagni (05) (22’st Costanzo ‘04), Foderaro G., Gullo (13’st Giampà), Bernardi. A disp. Nascardi, Ianni, Gallo M, Talarico (03), Salerno, All. Perrone

San Giorgio 2012: Cannizzaro, Campagna (03), Werneck (Belle L.), Soraci (04), Digiacomantonio, Zuccala (19’st Minniti), Gatto (ì40st Mangiola), Belle M., Vara, Corniaci, Monorchio (04). A disp. Zindato (04), Pratico (03), Carlini (03), Romeo, Palmisano (03), Romeo (05). Marcianò.

Arbitro: Egidio Talarico di Catanzaro. Assistenti: Alessandro Pellico e Giovanni De Bartolo di Cosenza

Reti: 13’pt Cormaci, 26’pt Bernardi, 32’ pt Foderaro M. su rig, 31’st Vara 37’st Minniti

Note: Ammoniti: Calomino, Bernardi, Cannizzaro, Cormaci, Carlini, Minniti, Mangiola, Di Giacomantonio

Angoli: 14-5 Rec. 1’pt – 5’st