Tentata rapina in banca a Cosenza, individuato ed arrestato un complice

Sembra essersi chiuso il cerchio attorno alla tentata rapina avvenuta lo scorso 23 giugno a Cosenza, quando dei malviventi tentarono di rapinare una fililale della Banca di Credito Cooperativo sita in Via Panebianco. Quel giorno venne colto in flagranza di reato un ventinovenne pregiudicato originario di Corigliano-Rossano (LEGGI), già arrestato con l'accusa di tentata rapina a mano armata.

A distanza di qualche mese, i Carabinieri della Compagnia di Cosenza sono riusciti ad individuare anche un suo complice, che il giorno della rapina avrebbe presidiato la zona a bordo di un'auto svolgendo la funzione del "palo". Si tratterebbe di un trentacinquenne, anch'egli pregiudicato ed originario di Corigliano-Rossano.

Secondo quanto ricostruito dai militari, il soggetto avrebbe concorso alla rapina accompagnando sul posto il suo complice, ed avrebbe poi dovuto garantirgli una via di fuga. Ma la rapina non ha avuto alcun esito, ed oggi il 35enne è stato arrestato su decisione del gip e su richiesta della Procura, e trasferito nel carcere di Parma.