Covid, il Bollettino. Sempre meno casi (+425) ma ci sono ancora vittime, calano le intensive

Continuano a mantenersi bassi i contagi da Covid-19 nella nostra regione. Anche in questa domenica di metà settembre i nuovi casi rimangono infatti intorno ai 400, per l’esattezza sono 425, per un tasso di contagio di poco più del 15% su 2787 tamponi effettuati nelle 24 ore appena trascorse.

I numeri più alti si registrano ancora nel cosentino (130), seguito dal reggino (126), catanzarese (92), vibonese (53) e crotonese (2). Sono invece 22 i casi accertati su persone provenienti da altra regione o altro stato estero.

Si segnalano purtroppo anche altre due vittime, nel cosentino e nel catanzarese, che portano il totale di quanti sono finora deceduti, per o con il covid, in Calabria, a 2990.

Quanto agli attualmente positivi, ad oggi sono in tutto 39476 (+102 rispetto a ieri), dei quali 39359 (+121) in isolamento domiciliare, 111 (-18) in reparto e 6 (-1) nelle terapie intensive.

I CASI PER PROVINCIA

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: Casi Attivi 2467 (19 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2443 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 91230 (90852 guariti, 378 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 31636 (54 in reparto, 0 in terapia intensiva, 31582 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 124797 (123504 guariti, 1293 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 414 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 403 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 54630 (54370 guariti, 260 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 1972 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1957 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 187634 (186779 guariti, 855 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 777 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 767 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 47703 (47517 guariti, 186 deceduti).