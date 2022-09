Calcio, Promozione. La Rossanese fa visita al Cassano, e sogna l’Eccellenza

Luca Aloisi

La Rossanese calcio, dopo aver vinto la prima gara del campionato con il Rende (2-1) allo stadio comunale “Stefano Rizzo” di Viale Sant'Angelo, dinanzi al proprio pubblico, oggi pomeriggio affronterà il Cassano Sybaris in trasferta sul campo del “Mimmo Rende” di Castrovillari.

Fischio d'inizio alle 15:30. Arbitra il sig. Enrico Pasqua della Sezione Aia di Vibo Valentia. Gara valevole per il Campionato di Promozione calabrese (Girone A).

Il club rossoblù del Presidente Fabio Abbruzzese e di Mister Luca Aloisi vuole ben figurare nella nuova stagione agonistica 2022-2023 con il chiaro intento di centrare l'obiettivo della promozione in Eccellenza regionale.

Un sogno atteso anche dai tanti tifosi della “Brigata Bizantina” che, in tutte le gare (sia in casa che in trasferta), rappresentano il cosiddetto dodicesimo uomo in campo grazie al loro incitamento sugli spalti a sostegno della propria squadra del cuore. Buona stagione calcistica alla Rossanese calcio ed i suoi meravigliosi tifosi.