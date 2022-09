“Felicissimo show” di Pio e Amedeo rinviato al 2023, rimborsi entro il 26 ottobre

Pio e Amedeo

Il tour “Felicissimo show” di Pio e Amedeo, la cui partenza era prevista per il prossimo 9 ottobre dall’Europauditorium di Bologna, è stato rimandato al 2023 a causa di improrogabili impegni televisivi degli artisti.

Dunque, la data che era prevista in Calabria, al teatro Politeama di Catanzaro, per il 16 novembre è stata riprogrammata per il 17 ottobre dell’anno prossimo.

L’organizzazione fa sapere che i biglietti già acquistati restano validi per le nuove date corrispondenti. Per chi lo volesse, il rimborso può essere richiesto presso gli stessi canali d’acquisto entro e non oltre il 26 ottobre prossimo. Coloro che si sono registrati tramite Clappit riceveranno il nuovo segnaposto con la nuova data.

“Felicissimo show” raccoglie l’eredità di “Felicissima sera”, il programma televisivo che li ha visti protagonisti lo scorso anno su Canale 5 e che ha regalato al duo oltre il 27% di share con picchi di oltre il 29% per 5 milioni e mezzo di telespettatori.

Il duo, al secolo Pio D’Antini e Amedeo Grieco, è nato agli inizi del 2000. Nel 2004 il duo debutta in televisione sulla rete locale pugliese Telefoggia con la trasmissione “Occhio di bue” e successivamente arrivano a Radionorba e Telenorba.

Dopo una piccola parentesi su Rai2 passano a Mediaset collaborando con il laboratorio di Zelig e poi debuttando con “Le Iene”, programma che li ha portati al successo grazie ai personaggi degli “ultras dei vip”.