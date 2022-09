Scomparsa mons. Nolè: tanti fedeli in visita alla camera ardente, resterà aperta fino a domattina

(Foto: Fb/Parola di Vita)

Continua ad accogliere fedeli giunti da ogni parte della diocesi, la Cattedrale di Cosenza che sta ospitando la camera ardente di mons. Francescantonio Molè, deceduto giovedì scorso al Policlinico Gemelli di Roma (QUI).

La salma del presule vi è giunta ieri mattina, sabato 17 settembre (QUI), accolta dall’Amministratore Apostolico monsignor Giuseppe Piemontese, alla presenza di tutte le autorità cittadine e provinciali, del clero, del capitolo della Cattedrale e da tantissimi fedeli.

La camera ardente allestita nel Duomo resterà aperta per la preghiera e la visita personale per tutta la giornata di oggi, fino alle 10 di questa sera e anche per tutta la mattina di lunedì.

Nel pomeriggio domani, 19 settembre, si terranno i funerali, alle 15 la cui celebrazione sarà trasmessa in diretta sul canale 80 del Digitale terrestre e in diretta streaming sulla pagina della Cattedrale.

Dopo la celebrazione la salma muoverà per Giuliano, frazione di Potenza, per essere accolta nella piccola chiesa della contrada fino all’indomani, martedì 20, quando sarà portata nella Cattedrale del capoluogo lucano. Qui si terrà una celebrazione eucaristica al termine della quale si procederà alla tumulazione.