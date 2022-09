Serie C. Crotone-Monterosi. Si torna allo Scida, in quattromila sugli spalti a spingere lo Squalo

Dopo la vittoria sul Pescara (0-1), il Crotone affronta il Monterosi, all’Ezio Scida, per la prima volta nel campionato di serie C. Sarà una sfida di alto interesse tecnico e agonistico. Entrambe le formazioni mirano al risultato pieno, col Crotone in testa alla classifica, a punteggio pieno col Catanzaro. La squadra laziale, allenata dall’ex rossoblù Leonardo Menichini, mira a recuperare i punti persi in casa contro la Juve Stabia (0-1), per riportarsi nel gruppo di testa. Crotone e Monterosi sono due squadre in salute con organici di qualità. Sugli spalti dello Scida sono previsti oltre quattromila spettatori a spingere lo “squalo”.





di Giuseppe Romano

Mister Franco Lerda, allenatore del Crotone, non fa calcoli, ma non nasconde che la sua squadra “è stata assemblata per correre nel gruppo di testa”.

I prerequisiti per aspirare al massimo obiettivo stanno emergendo giornata dopo giornata e già alla terza di campionato si è al primo posto della classifica, assieme al Catanzaro, entrambe calabresi, avvolte da un legittimo alone di entusiasmo, prodotto dal buon gioco espresso in campo e dalla sequenza dei numeri, che fanno la differenza nella statistica ed elevano l’autostima dei protagonisti.

Il tecnico pitagorico e la presidenza esprimono a piena voce la “gioia di aver riacceso l’entusiasmo di una città, che si è ritrovata sugli spalti dell’Ezio Scida, col desiderio irresistibile di riconquistare quanto di prezioso si è perduto negli ultimi due campionati”.

L’idea comune è “ritornare subito in serie B”: la squadra ci mette la passione; il pubblico le forti emozioni. Una bella intesa che piace al tecnico e stimola i calciatori.

Oggi si ritorna allo Scida per disputare la quarta giornata di un torneo che merita attenzione per la qualità dei protagonisti, il gioco che esprimono e le difficoltà che emergono nella gestione dei novanta minuti.

Il Monterosi, allenato dall’ex Leonardo Menichini, non intende fare la comparsa, ma entrare nel gruppo di testa, con pieno merito e lancia la sfida al Crotone.

Per mister Lerda “Non è una gara semplice! Si tratta di un avversario forte, guidato da un tecnico di esperienza, che prepara bene le partite, e la squadra è allestita da giocatori di qualità, fra le righe mette Costantino e Carlini, come per dire: il pericolo non manca”.

Quella del tecnico pitagorico è una analisi obiettiva, non vuole mettere le mani avanti ma è consapevole che “A Crotone, i laziali, si giocheranno la partita della stagione. Per tutti, quando si gioca allo Scida, le motivazioni sono altissime e il Crotone è la squadra da battere”.

Quelli della “Curva Sud” si sono organizzati con sciarpe, vessilli e, senza voler lasciare spazi agli avversar i, chiedono a viva voce la quarta vittoria consecutiva.

Franco Lerda non appare preoccupato, anzi trasmette ai suoi l’ottimismo dei tifosi, anche se fino all’ultimo minuto non sa se potrà schierare l’affaticato Golemic, due reti col Monopoli nella prima partita interna, seconda del campionato.

Nessun “turnover” forzato nel Crotone, i cinque cambi sono gli equilibratori delle forze. Per il tecnico: “i giocatori ingaggiati negli ultimi giorni di mercato non hanno il giusto passo per partecipare a tempo pieno alla gara: hanno saltato le amichevoli e gli allenamenti e dovranno ancora lavorare per raggiungere la migliore condizione”

Poi, c’è da mettere a punto l’attacco, che produce tantissime azioni offensive di notevole intensità senza finalizzare a giusta misura, anche se non vanno sottovalutate le sette reti in attivo.

Per il tecnico rossoblù “è importante aumentare sempre più la percentuale delle azioni e si sta lavorando per centrare il bersaglio. È un aspetto che non perdiamo di vista”.

Per fare risultato servirà una prestazione senza fronzoli. Per Franco Lerda è la prima partita che segue dalla panchina, allo Scida, quella col Monopoli l’ha diretta dalla tribuna, ultima giornata di squalifica rimediata con la Pro Vercelli.

I CONVOCATI

Crotone. Portieri: 22 Branduani, 1 Dini, 40 Lucano. Difensori: 6 Bove, 26 Calapai, 23 Crialese, 3 Cuomo, 25 Filosa, 2 Giron, 5 Golemic, 14 Mogos, 15 Papini. Centrocampisti: 86 Awua, 7 Giannotti, 10 Petriccione, 20 Rojas, 19 Tribuzzi, 13 Vitale. Attaccanti: 11 Bernardotto, 32 Chiricò, 9 Gomez, 24 Kargbo, 37 Panico, 77 Pannitteri, 93 Tumminello. Non convocati: 12 Gattuso, 36 Spaltro, 48 Yakubiv, 21 Carraro, 29 Cantisani.

Monterosi. Alia, Di Renzo, Moretti, Basile, Mbende, Borri, Tartaglia, Liga, Parlati, Burgio, Lipani, Gaspere, Verde, santarpia Rossi, Costantino, Di Francesco, Carlini, Cancellieri, Giordani, D’Antonio, Tolomello, Cirone

L’ARBITRO

Crotone-Monterosi, valevole per la 4a giornata di serie C, girone C, si gioca oggi allo stadio “Ezio Scida” alle ore 17,30, e sarà diretta da Fabio Pirrotta della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto; assistenti: Antonio Junior Palla della sezione di Catania, Fabio Dell’Arciprete della sezione di Vasto; quarto uomo: Giuseppe Mucera della sezione di Palermo.

PROBABILI FORMAZIONI

Crotone (4-3-3): Branduani; Calapai, Golemic, Cuomo, Giron; Awua, Petriccione, Tribuzzi; Chiricò, Gomez, Cargbo. Allenatore: Lerda

Monterosi (4-3-1-2): Alia; Tartaglia, Mbende, Borri, Cancellieri; Parlati, Lipani, Verde; Carlini; Costantino, Rossi. Allenatore: Menichini

DOVE VEDERLA

Diretta tv su Eleven Sports, titolare dei diritti del campionato di Serie C. Match visibile attraverso l’App dedicata su dispositivi mobili o smart tv o collegandosi al sito internet www.elevensports.com. Non è possibile vedere la partita in diretta tv o streaming gratis.