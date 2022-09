Vendevano funghi senza autorizzazioni: sanzionati in tre a Camigliatello

Tre persone sono state sanzionate dai Carabinieri Forestali di Spezzano della Sila in quanto sorpresi a vendere dei funghi senza alcuna autorizzazione. È accaduto quest'oggi a Camigliatello Silano, in località Moccone, a seguito di un controllo mirato dei militari dedicato proprio alla commercializzazione dei funghi.

I tre venditori sono stati sorpresi a bordo strada con diverse cassette di funghi, che tuttavia erano sprovviste di controllo e di autorizzazione sanitaria dell'Asp. Attività quest'ultima necessaria per garantire la vendita di un prodotto commestibile ed evitare ogni possibile problematica.

I tre venditori sono stati dunque sanzionati per oltre mille euro, e le cassette di funghi - per un totale di ben 19 chili - sono state sequestrate. Controllati gli alimenti è emerso che erano commestibili, motivo per il quale sono stati donati ad una casa di riposo sita a Spezzano della Sila.