Tromba d’aria a Tortora, ingenti danni ma nessun ferito

Ingenti danni quest'oggi a Tortora, dove a causa di una tromba d'aria ha colpito il centro abitato seminando il panico tra la popolazione. Fortunatamente nessuno sarebbe rimasto ferito, nè per le piogge di questa mattina nè per i forti venti di questo pomeriggio.

L'intensità del vento è stata tale che il vortice, dapprima avvistato in mare, si è avvicinato in pochi minuti abbattendosi sulla terra ferma. Coinvolto in particolar modo un lido balneare, che si è visto spazzare via sdraido, ombreolloni e lettini. Divelte anche numerose strutture in legno, segnali stradali e cartelloni pubblicitari. Danni ad autovetture ed a piccole imbarcazioni.