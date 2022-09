Il maltempo sferza sul lametino: nessun ferito ma diversi danni

Le condizioni metereologiche stanno migliorando, e nel lametino si inizia la conta dei danni causati sopratutto dal forte vento che ha soffiato lungo tutto l'arco tirrenico. Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco nell'arco della mattinata, di cui 10 sono ancora in fase di espletamento.

In particolare, presso una stabile di Via Miceli la forza del vento è stata tale da "sradicare" dei pannelli fotovoltaici posizionati sul tetto. I pannelli sono volati per diversi metri, cadendo a terra senza colpire nessuno. Fortunatamente non si è registrato neppure un ferito.