Crotone. Scooter e bici elettriche potenziate: scattano sequestro e maxi multa

La Squadra Volanti e la Polizia Stradale di Crotone e il Reparto Prevenzione Crimine di Cosenza, hanno effettuato i diversi posti di blocco nel capoluogo pitagorico per verificare eventuali potenziamenti illegali degli scooter e delle biciclette elettrici, un fenomeno negli ultimi tempi particolarmente diffuso ma è spesso causa di diversi problemi alla circolazione stradale dovuto alla velocità che raggiungono e, soprattutto, alla giovane età dei conducenti.

Sono stati così controllati tutti i mezzi intercettati per strade elevando diverse contestazioni per violazione del Codice della Strada: dalle verifiche tecniche, infatti, su tre scooter elettrici e una bicicletta, è stato accertato fosse stata potenziata l’alimentazione, consentendo così di superare i 6 km orari e in pedalata assistita più dei previsti 25 km orari.

La polizia ricorsa infatti che il potenziamento comporta l’inquadramento di questi mezzi nella categoria dei ciclomotori, con la conseguente applicazione della normativa prevista dal Codice della Strada, ovvero della guida con patente, del possesso della carta di circolazione e dell’assicurazione.

Nel corso della verifica tecnica è stato rilevato che la velocità di punta di questi mezzi fosse superiore ai 30 km/h, quindi sono stati effettuati quattro fermi amministrativi con contestuale sequestro del mezzo, e sono state elevate contravvenzioni per circa seimila euro per ciascuno di essi.