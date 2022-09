Isola. Impatto tra due auto sulla 106, una finisce in un fossato: tre feriti

Sono tre le persone che sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto stamani nel crotonese. Il sinistro ha visto coinvolte due autovetture, una Fiat 500 ed una Hyundai i10, che percorrevano la statale 106 jonica, nel territorio di Isola Capo Rizzuto.

Da quanto riferito dai vigili del fuoco del capoluogo, intervenuti sul luogo con una squadra, la Hyundai, a seguito dell'impatto, è finita fuori strada ribaltandosi in un fossato.

I feriti sono stati affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e il loro successivo trasporto in ospedale dove per dei controlli approfonditi.

I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza sia la zona dell’incidente che le auto coinvolte. Sul posto presenti anche gli uomini della Polizia Stradale per tutti gli adempimenti di competenza.