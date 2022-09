Muore a Dubai Amedeo Matacena: stroncato da un infarto

Amedeo Matacena

È morto, stroncato da un infarto, Amedeo Matacena, 59enne ex parlamentare di Forza Italia. Matacena - che si trovava negli Emirati Arabi, dove risiedeva da circa una decina d’anni dopo la condanna definitiva inflittagli per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, a seguito del suo coinvolgimento nell’inchiesta Breackfast (QUI) - è deceduto dopo il suo trasporto nell’ospedale di Dubai. La conferma della morte dell’ex azzurro è stata confermato dai suoi legali.