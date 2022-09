Cerisano, nascondeva in casa 11 piante di canapa: arrestato un 40enne

Un quarantenne di Cerisano è stato arrestato questa mattina dai Carabinieri di Mendicino a seguito di un controllo mirato, durante il quale è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti.

In particolare, i militari hanno eseguito una perquisizione all'interno ed all'esterno dell'abitazione dell'uomo, scoprendo 11 piante di cannabis indica nel suo giardino. All'interno invece sono stati scoperti 13 sacchi contenenti ben 25 chili di marijuana già essiccata, assieme a 13 grammi di hashish.

Sempre nell'abitazione sono stati rinvenuti un bilancino di precisione e 1.700 euro in contanti, prevalentemente in banconote di piccolo taglio e verosimilmente proventi dell'attività di spaccio. Il tutto è stato dunque sequestrato mentre il quarantenne è stato trasferito per direttissima nel carcere di Cosenza.