Maltrattamenti e lesioni alla moglie disabile: allontanato presunto marito violento

È accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate il cinquantenne fermato dagli agenti della Polizia nel pomeriggio di ieri, intervenuti per notificargli l'allontanamento dalla casa familiare a seguito dei suoi comportamenti violenti. Comportamenti perpetrati a danno della moglie disabile, che dopo un lungo periodo ha deciso di chiedere aiuto alle forze dell'ordine.

Una storia che sarebbe iniziata come tante altre, ossia con un matrimonio deteriorato anche a seguito di alcune importanti malattie della vittima, che l'avevano portata a divenire totalmente invalida. La convivenza era così diventata impossibile, passando rapidamente dalla violenza verbale a quella fisica.

Non solo innumerevoli minacce di morte ed ingiurie, ma anche percosse e colpi, che avrebbero causato lesioni curate poi in ambito domestico. Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe iniziato a bere quotidianamente bevande alcoliche, fino al punto da perdere la lucidità ed aggredire la malcapitata anche per futili motivi.

In tutto questo, la vittima subìva inerme in quanto impossibilitata a difendersi vista la sua invalidità. Almeno finchè non ha trovato il coraggio di chiedere aiuto alle forze dell'ordine, che nell'ultimo mese sono intervenute diverse volte per sedare le liti tra i due.

Successive indagini hanno permesso di accertare i comportamenti violenti dell'uomo e dunque i reati contestati, motivo per il quale la Procura di Cosenza ha disposto un'ordinanza di allontanamento dalla casa familiare, al fine di portare serenità e tranquillità alla vittima, già fortemente provata.