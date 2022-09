Covid, andamento stabile: 494 nuovi casi e 2 decessi nelle ultime 24 ore

Andamento costante e stabile quello del coronavirus in Calabria. L'ultimo bollettino infatti certifica un aumento di 494 nuovi casi in tutta la regione, a fronte di 2.303 guariti, anche se si contano altre 2 vittime.



Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Reggio Calabria (+137), seguita da Cosenza (+133), Catanzaro (+119), Crotone (+65) e Vibo Valentia (+36) mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+4). Processati 3 milioni e 736.295 tamponi da inizio pandemia (+3.334) con un tasso di positività al 14,82%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel reggino i positivi al covid salgono a 189.359 (+137), mentre i casi attivi sono 1.947. Di questi: 1.933 in isolamento, 13 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 186.555i guariti e 854 i decessi.

Nel cosentino i contagi accertati finora sono 156.158 (+133), mentre i casi attivi sono 32.019. Di questi, 31.952 in isolamento, 66 in reparto ed 1 in rianimazione. Complessivamente, sono 122.847 i guariti e 1.292 i decessi.

Nel catanzarese i casi riscontrati salgono a 93.497 (+119) mentre gli attivi sono 2.442, di cui 2.415 in isolamento domiciliare, 23 in ospedale e 4 in terapia intensiva. Complessivamente, sono 90.679 i guariti ed 376 i deceduti.

Nel crotonese i positivi riscontrati raggiungono quota 55.001 (+65), mentre i casi attivi sono 441. Di questi, 424 sono in isolamento, 17 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, si registrano 54.300 guariti e 260 deceduti.

Nel vibonese infine i casi covid salgono a 48.374 (+36) mentre gli attivi sono 841. Di questi: 831 si trovano in isolamento, 10 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 47.347 i guariti e 186 i deceduti.