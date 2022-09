Torna il caldo ed anche il fuoco: due vasti incendi tengono sotto pressione il catanzarese

Ritorna il caldo e la Calabria si ritrova di nuovo nella morsa del fuoco. Due vasti incendi stanno infatti tenendo sotto pressione i vigili del fuoco nella provincia di Catanzaro.

Il primo è in località Martelletto di Settingiano e l’altro su viale Isonzo, nella zona sud del capoluogo. In ambedue i roghi le fiamme sono arrivate a lambire le abitazioni con evidenti ed enormi disagi per la popolazione residente e non solo.

Tre squadre dei pompieri, con sei mezzi e quindici unità, sono dunque impegnate a Settingiano mentre su viale Isonzo, dal primo pomeriggio di oggi, operano le squadre dei distaccamenti di Sellia Marina, Soverato e Girifalco col supporto di un’autobotte della sede centrale per il rifornimento idrico (in totale, pertanto, 7 mezzi e 18 unità).

Le operazioni di soccorso sono coordinate dalla Sala operativa del 115 dal comandante provinciale Bennardo. Su viale Isonzo il fuoco e le alte temperature sono arrivate a danneggiare le tapparelle di alcune abitazioni.

A Martelletto è presente anche un Direttore delle operazioni di spegnimento per coordinare sia le squadre di terra che due canadair giunti in supporto.