Diocesi di Cosenza-Bisignano. Deceduto a Roma l’arcivescovo Nolé, aveva 74 anni

Francescantonio Nolè

Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 15 settembre, è venuto a mancare mons. Francescantonio Nolè, arcivescovo metropolita della Diocesi di Cosenza-Bisignano.

Il presule, che aveva 74anni, era ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dove per mesi aveva combattuto contro una grave malattia.

“Dopo alcuni giorni di intensa sofferenza, offerta con grande lucidità per la sua Sposa di Cosenza-Bisignano e per l’intera Chiesa, - si legge infatti in un comunicato ufficiale della diocesi - … l’arcivescovo metropolita bruzio si è addormentato nel Signore”.

“L’intera Chiesa cosentina - prosegue la nota - si unisce dunque in preghiera per l’anima benedetta del Suo amato Padre e Pastore ed invoca con fede il premio dei giusti al Signore della Vita. La Vergine Addolorata presso il Suo Figlio consoli la nostra Chiesa particolare, la sua famiglia e la sua mamma”.

GOVERNATORE: CHIESA PERDE TEOLOGO RAFFINATO

“Sono addolorato per la notizia della scomparsa dell’arcivescovo … La Chiesa perde un teologo raffinato, un pastore in permanente servizio dei più deboli, un grande uomo di fede. La Calabria e la città metropolitana di Cosenza-Bisignano in particolare perdono una guida spirituale illuminata, saggia e preziosa. Il sentito cordoglio da parte della Giunta regionale”.

Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, ha commentato la notizia.

PROVINCIA: COMUNITÀ PIÙ POVERA E SOLA

“La scomparsa di Mons. Francesco Nolè, il nostro caro Arcivescovo, ci addolora profondamente. Oggi la nostra comunità, orfana del suo Pastore buono, è più povera e sola. La sua scomparsa ci priva di un importante punto di riferimento; di un uomo di fede che ha sempre saputo accogliere e comprendere le persone. Lo slancio e l’entusiasmo che hanno caratterizzato il suo impegno pastorale lasciano un ricordo indelebile nel cuore di tutti noi e un sentimento di profonda riconoscenza e sincero affetto”.

Con queste parole esprime il suo cordoglio Rosaria Succurro, presidente della Provincia di Cosenza.

“È tanta l’emozione dolente per la sua scomparsa. Una perdita importante per i suoi familiari, per il presbiterio dell’Arcidiocesi di Cosenza e per tutte le persone che lo hanno stimato e amato come padre buono e saggio, guida spirituale della nostra gente” prosegue la presidente.

“Ho avuto modo di incontrare Mons. Nolè in più occasioni - aggiunge - e di ammirarne generosità e capacità di accoglienza, una esemplare testimonianza di vita cristiana e di fede ardente e convinta che sapeva coinvolgere tante persone in un personale incontro con Cristo e la Chiesa. Ci lascia una grande eredità, che toccherà a noi custodire con cura. Adesso è il momento del dolore e della preghiera. Addio, caro nostro Monsignore. Ti diciamo grazie per tutto ciò che hai fatto e non ti dimenticheremo”, conclude Succurro.