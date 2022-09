Croce Rossa. Al via il reclutamento delle infermiere volontarie, come partecipare

È in corso in tutta Italia, Calabria compresa, la Campagna 2023 per il Reclutamento delle Allieve della Scuola del Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana.

Il Corpo, Ausiliario delle Forze Armate, è presente su tutto il territorio nazionale e svolge attività sia in ambito civile che di Forze Armate.

Quotidianamente le Infermiere volontarie prestano servizio ordinario sia presso le Unità di Croce Rossa Italiana che militari, e servizio straordinario sia in attività di emergenza civile che militare.

La selezione riguarda evidentemente esclusivamente personale di sesso femminile ed i requisiti necessari per poter partecipare sono: una età compresa tra i 18 e i 55 anni; il diploma di Scuola Superiore; la cittadinanza Italiana; il consenso dell’amministrazione da cui l’aspirante dipende quando la stessa faccia parte del personale dello Stato o di altri enti pubblici; il certificato medico da cui risulti che l’aspirante è di sana costituzione fisica ed esente da difetti organici; la ricevuta di versamento, alla cassa del Comitato CRI di competenza territoriale, della tassa scolastica per un anno; il certificato di socia della CRI; i titoli di Studi ed altri documenti che l’aspirante ritenga opportuno presentare per dimostrare la sua idoneità al servizio, il suo grado di cultura, la conoscenza di lingue straniere ed altre specifiche cognizioni; i certificati di studio e gli altri documenti di cui alla lettera e) dell’art. 28.

Per accedere al Corpo bisognerà frequentare uno specifico percorso formativo, come stabilito dalla Disciplina del corso di Studi delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana approvato con Decreto Interministeriale.

Ogni Ispettorato Provinciale o Locale presente in Italia organizza periodicamente corsi per l’accesso alla Componente. Pertanto, coloro che desiderino far parte del Corpo delle Infermiere Volontarie potranno rivolgersi direttamente all’Ispettorato più vicino alla propria residenza, dove riceveranno le informazioni necessarie (QUI l’elenco).

Le selezioni rimarranno aperte fino al prossimo 30 novembre.