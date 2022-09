Cassano: 750mila euro per messa in sicurezza siti a rischio idrogeologico

Con decreto del Ministero dell’Interno, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Comune di Cassano All’Ionio è stato destinatario di tre finanziamenti, per un importo complessivo di circa 750 mila euro.

Si tratta, in particolare, della messa in sicurezza dell’abitato di Cassano a rischio idrogeologico riferito alla Pietra del Castello, versante Gironi a monte della piazzetta Diaz, nel centro abitato, per 195 mila euro; della messa in sicurezza della parte nord del territorio comunale a rischio idrogeologico, che interesserà le Grotte di Sant’Angelo, il Vallone Altabella, via Mazzini e altre località varie, per un importo pari a 250 mila euro; della messa in sicurezza a Cassano centro, del Vallone Corvo e di via Figurella, a rischio idrogeologico.

L’ammissione ai contributi in questione, relativi alle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, concernente la realizzazione degli interventi riguardanti la messa in sicurezza dei siti a rischio idrogeologico, si evince dalla graduatoria pubblicata con apposito decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze.

Il sindaco e l’amministrazione comunale tutta, in proposito hanno espresso viva soddisfazione per l’accoglimento delle istanze presentate dall’ente locale, in quanto con la realizzazione degli interventi previsti potranno essere superate le criticità che nel tempo hanno causato preoccupazioni e patemi anche per la comunità locale residente nei siti di riferimento del territorio comunale.