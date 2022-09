Covid, il Bollettino. Ancora una vittima: a Crotone. 522 i nuovi casi, oltre 1600 i guariti

Sono “solo” 522 i casi di covid19 accertati nella nostra regione dopo che nelle ultime 24ore sono stati processati in tutto altri 3495 tamponi.

Il numero più alto di nuovi positivi si registra a Cosenza, 170; seguono Reggio Calabria, 135; Catanzaro, 97; Crotone, 85; Vibo Valentia, 31. Sono 4 poi quelli provenienti da fuori regione o da altri Stati.

C’è però e purtroppo da segnalare, rispetto a ieri, un’altra vittima, a Crotone; mentre sono oggi 1633 i guariti.

Gli attualmente positivi sono invece 41721 (-1112 rispetto a 24 ore fa), dei quali 41581 (-1108) in isolamento domiciliare, 135 (-5) in reparto e 5 (+1) in rianimazione.

I CASI PER PROVINCIA

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: Casi Attivi 2463 (24 in reparto, 4 in terapia intensiva, 2435 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 90915 (90540 guariti, 375 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 33574 (68 in reparto, 1 in terapia intensiva, 33505 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 122451 (121160 guariti, 1291 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 482 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 464 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 54454 (54194 guariti, 260 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 1989 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1977 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 187230 (186376 guariti, 854 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 900 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 889 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 47438 (47252 guariti, 186 deceduti).