Lamezia Terme. Riaperte le scuole, la Polizia sempre vicina

In occasione del ritorno trai banchi per il nuovo anno scolastico, nella mattinata di ieri, 14 settembre, e in quella di oggi, gli agenti del Commissariato di Polizia di Lamezia Terme hanno effettuato dei servizi straordinari nei pressi delle scuole cittadine. In particolare sono state impiegate le pattuglie della Squadra Volante e personale della Digos, per gli aspetti di competenza.

L’iniziativa è stata particolarmente gradita dalla cittadinanza che ha apprezzato l’attività, in linea con la missione istituzionale della Polizia di Prossimità, che vede i poliziotti vicini all’utenza, ai suoi bisogni e alle relative esigenze di sicurezza e tranquillità.

A Lamezia, oltre all’implementazione delle pattuglie che hanno vigilato su tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado, si è ritenuto anche di istituire dei presidi temporanei nelle aree di massima concentrazione di alcuni istituti, come quelli nel centro di Nicastro, in prossimità dello scalo ferroviario e degli uffici giudiziari. Particolare attenzione è stata posta soprattutto per le sezioni della scuola dell’infanzia e primaria.