Abbigliamento per bambini contraffatto e pericoloso: sequestri durante la festa religiosa

Nel corso delle celebrazioni in onore della Madonna delle Grazie a Torre di Ruggiero, nel catanzarese, un evento religioso che attrae ogni anno migliaia di fedeli da tutta la Calabria, le Fiamme Gialle di Soverato hanno sequestrato 568 capi d’abbigliamento sportivo che riportavano i loghi ed i colori di numerose squadre di calcio nazionali ed internazionali e 97 orologi con segni tutelati dal copyright: il tutto evidentemente contraffatto.

Il fenomeno del falso, dunque, non risparmia neanche il settore dell’abbigliamento per bambini: buona parte dei prodotti sequestrati, soprattutto maglie da calcio con i nomi di diversi giocatori idoli dei più piccoli, sarebbe stata destinata proprio a quel segmento, risultando anche potenzialmente dannosa per la salute dei bambini poiché realizzata con materie prime di qualità scadente.

Al termine delle operazioni, i militari hanno poi segnalato alla Procura della Repubblica di Catanzaro due soggetti contestandogli i reati di commercializzazione di prodotti falsi e la ricettazione.

L’attività si inquadra in un più ampio piano di monitoraggio e controllo disposto durante l’estate e nel corso del quale le Fiamme Gialle sono state impegnate proprio nel contrasto agli effetti distorsivi sul mercato, derivanti appunto dal commercio di prodotti illeciti a basso costo, oltre che per salvaguardare la salute dei consumatori esposta a seri rischi dovuti all’impiego di materiali scadenti e nocivi.