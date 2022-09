Individuato peschereccio carico di migranti: soccorsi in 382

Numeri importanti per l'ennesimo sbarco avvenuto quest'oggi sulle coste calabresi: 382 migranti infatti sono stati soccorsi nel pomeriggio dalla Guardia Costiera, dopo che la loro imbarcazione è stata individuata a circa 26 miglia dalle coste di Roccella Jonica.

Immediato l'intervento in mare della Nave Diciotti, che ha caricato 378 migranti per trasferirli in condizione di sicurezza presso il porto di Crotone. Discorso diverso invece per altri 4 migranti feriti, motivo per il quale sono stati condotti nel porto di Roccella Jonica per delle cure urgenti.

In entrambi gli scali sono stati presenti i medici del 118 ed i volontari della Croce Rossa, assieme personale medico di Medici Senza Frontiere.