Casolare in fiamme a San Giovanni in Fiore: salvato un cane

Provvidenziale intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di San Giovanni in Fiore guidati dal capo reparto Giovanni Talarico. I pompieri intorno le 11:00 di oggi sono intervenuti con due automezzi e a sirene spiegate nel quartiere Filippa dov’era in corso un incendio di vegetazione.

Le fiamme nel frattempo si erano propagate al tetto in legno di un casolare dove all’interno vi era un cane, messo in salvo senza non poche difficoltà, infatti, sarebbero bastati pochi minuti e il povero animale sarebbe morto carbonizzato. L’animale, con qualche escoriazione è stato poi consegnato al proprietario per le cure veterinarie del caso.

L’incendio si è sviluppato in un’area incolta per poi propagarsi al casolare e minacciando anche un’area abitata. Ancora una volta la prontezza dell’intervento grazie alla presenza di un distaccamento di Vigili del Fuoco in Sila, si conferma di assoluta e vitale importanza per il soccorso alle persone, agli animali e al territorio.