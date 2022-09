Sul web spopolano i video: ecco come distinguersi nel modo migliore

Se un tempo la nostra era la società dell’immagine, oggi dovrebbe essere chiamata la società dei video, magari dei “video brevi”. Certo si parla sempre di contenuti visivi, ma le fotografie sembrano quasi un prodotto vecchio, se si dà un occhio ai social.

Video corti e incisivi, talvolta estratti di eventi o meeting; e perché siano attrattivi servono inventiva, creatività, studio e buoni strumenti. Ormai tutti fanno filmati, che si tratti di vita quotidiana, viaggi, lavoro o marketing. E poi si condividono sui social, sperando diventino virali.

Tutti li cercano, ma non significa che tutti li sappiano fare. Quando necessario naturalmente meglio rivolgersi a professionisti del settore; chiunque però può avventurarsi in questo mondo affidandosi a software intuitivi ma completi. Fra questi spicca Filmora video editor , software di punta del marchio Wondershare, azienda leader nell’offerta di applicazioni per la creatività digitale e per la risoluzione di molteplici problemi legati all’uso di pc e smartphone. Ideare soluzioni alla portata di tutti è l’obiettivo di WonderShare; e Filmora permette a chiunque di modificare video in fase di postproduzione.

Immagini in movimento e testo sono la combinazione perfetta

Come creare video veramente coinvolgenti e comprensibili? Arricchendo le immagini in movimento e trovando il modo di aggiungere testo ai video.

Spesso si tratta di un lavoro non semplice, soprattutto quando occorre far corrispondere i sottotitoli all’audio registrato. Filmora viene in aiuto proprio in questo frangente; non a caso è senza dubbio uno dei migliori programmi per inserire sottotitoli in un video , in grado di rendere un’operazione così difficile alla portata di tutti, anche di chi ha tempi stretti prima della pubblicazione. Il software infatti offre centinaia di modelli di testi da poter utilizzare a proprio piacimento per aggiungere sottotitoli in video, snellendo la procedura di impaginazione grafica.

Inserire sottotitoli in video, perché è indispensabile

Ma dato che il processo è laborioso, è davvero necessario? Sì, oggi i sottotitoli – ma anche semplici scritte - sono ormai indispensabili: ci sono utenti che non sempre possono ascoltare l’audio, per esempio se sono in un ambiente pubblico. Inoltre le parole fissano i concetti nella mente, e possono fare da titolo a un video in anteprima, incuriosendo l’utente e spingendo a vedere quel contenuto.

Se scritte e titoli quindi servono ad abbellire e dare movimento, i sottotitoli in sé sono uno strumento utile di comprensione. Rappresentano uno stratagemma per rendere ogni video ancora più piacevole e fruibile, nonché inclusivo. La tecnologia deve sempre essere accessibile: le persone non udenti devono poter disporre di ogni contenuto multimediale. Insomma non solo marketing e grafica, si tratta anche di pari opportunità.

Testo sì, ma creato ad hoc

E’ chiaro quindi che questa operazione non solo deve essere fatta, ma è indispensabile sia fatta bene. Per questo conoscere i migliori strumenti per aggiungere testo a video significa offrire video ad alta fruibilità e quindi di qualità; l’unica strada da percorrere se si vuole emergere in mezzo agli innumerevoli contenuti pubblicati sul web ogni giorno.

Per sottotitolare video in maniera ancora più rapida e semplice, Filmora mette a disposizione la funzione Speech-to-text , ovvero la possibilità di convertire voce in testo. La funzione è davvero molto semplice da utilizzare e con un solo click è possibile completare l’operazione. Il risultato finale è dunque un video nel quale l’audio della voce viene automaticamente convertito in un testo perfettamente allineato con l’audio.

Da sottolineare inoltre, che le ultime statistiche proprio in merito alle preferenze degli utenti indicano quanto i video sottotitolati, molto più comprensibili indipendentemente dalla possibilità di ascoltare l’audio o meno, siano maggiormente apprezzati e visualizzati da un numero sempre maggiore di utenti. Un passaggio quindi che non si deve saltare.