Una planimetria: cos’è e perché è importante

Un disegno che rende visibile, in scala, la posizione delle stanze, l’arredamento e le attrezzature in modo dettagliato è sicuramente un grande vantaggio. La planimetria infatti è l’utile strumento visivo per verificare se la stanza si adatta allo scopo previsto tanto da aumentare l’interesse e l’immaginazione di possibili acquirenti immobiliari.

A cosa serve una planimetria

Ecco perché è importante una planimetria:

Misurare con accuratezza ogni aspetto come la disposizione degli immobili al fine di non incappare in errori di calcolo in corso d’opera.

Dare a costruttori, acquirenti o a chiunque lo richieda, ogni informazione relativa all’immobile, dalla metratura al numero di servizi o all’esposizione solare dell’immobile stesso.

Mostrare visibilmente come potersi muovere nella proprietà e favorire la progettazione di ristrutturazioni o di interni. Tutto ciò facilita il lavoro di interior design, venditori, compratori, impiantisti e tutto l'indotto che ci può essere intorno alla creazione e vendita di un immobile.

Progettare una planimetria è sinonimo di organizzazione al fine di decidere lo stile e la posizione di ogni elemento dell’immobile precisando la destinazione d’uso di ogni stanza.

Ma ora vediamo brevemente come creare una planimetria e quale semplice ma efficace software può venire in aiuto.

EdrawMax: oltre 280 tipi di diagrammi per le tue planimetrie

EdarwMax è un software prodotto da Wondershare utile a creare diagrammi di ogni tipo: è possibile creare mappe concettuali, organigrammi, diagrammi a rete o di flusso, e anche planimetrie. Wondershare è leader nella realizzazione di software semplici e convenienti in più di 150 paesi occupandosi di creatività, soluzione pdf, utility, diagrammi e grafica. Tutto ciò è reso possibile da una vasta gamma di esempi e modelli tra cui scegliere, che in pochi click possono essere modificati e personalizzati.

I diagrammi sono un metodo efficacie per risparmiare tempo e rendere visibili e impressi nella memoria i messaggi che vogliamo fissare. Le planimetrie invece sono utilissime per creare report e progetti degni di questo nome. In quanto creatore di planimetrie, EdarwMax può realizzare oltre 12 tipi di piante di edifici diverse: è possibile sfruttare funzioni intelligenti e skills di disegno completi per facilitare la progettazione in tutti i suoi passaggi e creare planimetrie di ottima qualità.

Grazie a questo software e sfruttando i suoi modelli di planimetrie è possibile scegliere, senza dover partire da zero, se progettare un bagno, un giardino, una cucina o un ufficio, anche se comunque supporta la funzione di creazione della planimetria partendo dai muri fino ad arrivare ad ogni minimo dettaglio.

Utilizzare EdrawMax: software facile e intuitivo

In circolazione ci sono diversi software per la creazione di planimetrie bidimensionali e tridimensionali, alcune professionali, altre meno. La maggior parte di queste però necessitano di un corso o comunque di pazienza e buona volontà per imparare ogni funzione e comando. EdrawMax è invece uno dei migliori software per 2D planimetrie di facile utilizzo e molto intuitivo.

EdrawMax, può essere scaricato in versione di prova gratuita ed è disponibile su qualunque piattaforma, tra quelle più comunemente utilizzate figurano: Windows, Macché, Linux e, infine, è possibile trovarlo addirittura online, senza che sia necessario installare nessun software sul tuo dispositivo.

Utilizzare EdrawMax per progettare e disegnare planimetrie.

Il primo passo per generare planimetrie con questo software è, all’avvio, nel menù a tendina a destra, selezionare Piano Edificio. Qui si possono scegliere diversi stili, modelli e colori in base alle necessità di ognuno. Sono inoltre a disposizione molti mezzi per realizzare infissi, pareti, elettrodomestici, sanitari, tavoli e mobilio in genere per uffici, edifici commerciali e abitazioni. I 600 simboli di planimetrie bidimensionali a disposizione su EdarwMax renderanno così personalizzabile e di facile lettura le planimetrie da concludere un lavoro pressoché ottimo. Per inserire i simboli basta trascinarli sulla tela, quasi come se si stesse arredando dall’alto l’edificio del progetto. Aspetto da tenere in considerazione è lo strumento scala, essenziale per ogni planimetria, affinché tutto sia accurato. Infine, la sezione aiuto e tutorial del software è abbastanza aggiornata e dettagliata in modo da poter sperimentare ogni aspetto e creare le planimetrie in modo facile, accurato, personalizzato e soprattutto nel minor tempo possibile.

All'interno di tutti i piani individuali di EdrawMax è possibile trovare molteplici pacchetti che includono: un account che sia utilizzabile da tre diversi dispositivi, accesso illimitato a tutte le funzioni, accesso illimitato a tutte le risorse per modelli. Inoltre è possibile l’esportazione e l’importazione in vari tipi di formato, tra cui: Visio, PDF, Word, Excel, PowerPoint.

Che tu sia un principiante o un esperto in questo specifico campo, ognuno di questi modelli modificabili e gratuiti ti permetteranno e ti aiuteranno a disegnare una bozza senza il benché minimo sforzo e potendo contare su supporto tecnico gratuito; in più ti faranno ottenere una planimetria pressoché perfetta e che sia in grado di soddisfare praticamente tutte le tue esigenze.