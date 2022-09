Covid. Casi in lieve diminuzione nel bollettino odierno (+574), ma aumentano i decessi (+9)

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3.729.466 (+4.021). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 548.209 (+574) rispetto a ieri, con un tasso di positività al 14,28%. Purtroppo si contano 9 decessi e 2 ricoveri.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: Casi Attivi 2.509 (28 in reparto, 4 in terapia intensiva, 2477 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 90.772 (90.397 guariti, 375 deceduti).

– Cosenza: Casi Attivi 34.384 (65 in reparto, 0 in terapia intensiva, 34.319 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 121.471 (120.180 guariti, 1.291 deceduti).

– Crotone: Casi Attivi 522 (21 in reparto, 0 in terapia intensiva, 501 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 54.329 (54.070 guariti, 259 deceduti).

– Reggio Calabria: Casi Attivi 2.067 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.054 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 187.017 (186.163 guariti, 854 deceduti).

– Vibo Valentia: Casi Attivi 991 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 980 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 47.316 (47.130 guariti, 186 deceduti).