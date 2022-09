Mesoraca. “Pizzicati” mentre vendono e comprano coca: finiscono in carcere

Un 37enne e un 41enne di Mesoraca sono stati arrestati dai carabinieri della stazione locale e della compagna di Petilia Policastro. I militari di Mesoraca, durante una perlustrazione, hanno notato i due, già noti, mentre discutevano tra di loro per le vie del centro cittadino, scambiandosi un piccolo plico in cambio di denaro.

È così che hanno inseguito il presunto acquirente, il 41enne, disoccupato petilino, che aveva tentato di fuggire a bordo del suo motociclo, che è stato intercettato e sottoposto, sebbene dopo una ferrea resistenza, a un’accurata perquisizione personale e veicolare, grazie alla quale gli sono stati ritrovati 50 grammi di cocaina in un unico involucro e 400 euro in banconote di vario taglio.

Contestualmente, i Carabinieri sono andati a casa del 37enne, anch’egli disoccupato, perquisendola e trovando nascosta una busta con 25 grammi della stessa sostanza e diverso materiale per il suo confezionamento.

Portati in caserma, sono stati così arrestati, il 37enne per spaccio di stupefacenti ed il 41enne per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente e resistenza a un Pubblico Ufficiale.

Entrambe sono stati portati nella Casa Circondariale di Crotone in attesa dell’udienza di convalida e dell’eventuale processo con il rito direttissimo.

I materiali e la droga, sulla quale saranno effettuati gli opportuni accertamenti merceologici per stabilirne la quantità di principio attivo, sono stati ovviamente sequestrati