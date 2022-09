Casa va a fuoco a Reggio Calabria, 76enne muore nella sua camera da letto

Tragedia a Reggio Calabria dove un 76enne ha perso la vita in un incendio divampato nella sua abitazione. Il rogo è avvenuto intorno all’una della notte scorsa, in via Nicola Furnari del capoluogo.

Sul posto si sono precipitate due squadre dei Vigili del fuoco con altrettante autopompe e un’autoscala che hanno spento le fiamme evitando che le stesse si propagassero alle abitazioni vicine.

La vittima è stata trovata morta, all’interno della casa, dagli stessi soccorritori che hanno rinvenuto il cadavere nella sua camera da letto.

Sono i corso i dovuti accertamenti per stabilire l’esatta causa che ha scatenato l’incendio.