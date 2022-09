Crotone. Spari a Fondo Gesù, recuperato un bossolo: indagano i carabinieri

Sono in corso approfondite indagini per chiarire quanto accaduto questa mattina a Crotone, nel quartiere di Fondo Gesù, dove sarebbero stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco nei pressi di un esercizio commerciale. A lanciare l'allarme un residente del posto, che ha chiamato i Carabinieri dopo aver riconosciuto gli spari.

Immediato l'intervento dei militari lungo Via Giuseppe di Vittorio, dove a seguito di un accurato sopralluogo è stato effettivamente rinvenuto sull'asfalto il bossolo di un proiettile calibro 7,65 per pistola.

Al momento però non si sa chi possa essere il responsabile, motivo per il quale la sezione operativa del nucleo operativo e radiomobile è già al lavoro per approfondire la dinamica dell'evento ed individuare lo sparatore.