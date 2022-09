Covid, casi in aumento in Calabria (+814) mentre cala la pressione sugli ospedali

Lieve aumento dei casi di coronavirus in Calabria: rispetto a ieri infatti i nuovi casi sono triplicati (+814) pur rimanendo sempre inferiori rispetto ai guariti (+2.030). Diminuiscono anche i ricoveri (-11), mentre si registra, purtroppo, un decesso.



Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Cosenza (+267), seguita da Reggio Calabria (+211), Catanzaro (+191), Crotone (+66) e Vibo Valentia (+61) mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+18). Processati 3 milioni e 725.445 tamponi da inizio pandemia (+4.919) con un tasso di positività al 16,55%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i contagi accertati finora sono 155.663 (+267), mentre i casi attivi sono 35.450. Di questi, 35.391 in isolamento, 59 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 118.928 i guariti e 1.285 i decessi.

Nel reggino i positivi al covid salgono a 188.919 (+211), mentre i casi attivi sono 2.904. Di questi: 2.886 in isolamento, 18 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 185.161 i guariti e 854 i decessi.

Nel catanzarese i casi riscontrati salgono a 93.158 (+191) mentre gli attivi sono 2.534, di cui 2.502 in isolamento domiciliare, 28 in ospedale e 4 in terapia intensiva. Complessivamente, sono 90.249 i guariti ed 375 i deceduti.

Nel crotonese i positivi riscontrati raggiungono quota 54.816 (+66), mentre i casi attivi sono 571. Di questi, 551 sono in isolamento, 20 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, si registrano 53.987 guariti e 258 deceduti.

Nel vibonese i casi covid salgono a 48.253 (+61) mentre gli attivi sono 1.070. Di questi: 1.159 si trovano in isolamento, 11 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 46.999 i guariti e 184 i deceduti.