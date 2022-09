Crotone, grave incidente sulla Statale 106: un morto e tre feriti

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Un grave incidente stradale si è verificato quest'oggi a Crotone, dove attorno alle 12:35 tre veicoli si sono scontrati lungo la Statale 106, al chilometro 243,3 in località Poggio Pudano, alle porte del capoluogo.



La dinamica del sinistro è ancora da chiarire, mentre il bilancio è drammatico: una persona è morta dopo essere stata sbalzata al di fuori dal veicolo, altre tre sono rimaste ferite e trasferite d'urgenza in ospedale per le cure del caso.

A perdere la vita un trentaquattrenne del posto, Davide Luly, meccanico e titolare di un'autofficina situata proprio nelle immediate adiacenze del luogo dello scontro.



Sul posto sono rapidamente giunti i medici del 118 assieme ai Vigili del Fuoco - intervenuti per estrarre i feriti dalle lamiere - alla Polizia Stradale ed ai Carabinieri. Necessario l'intervento anche del personale dell'Anas, che ha dovuto chiudere la strada al transito in entrambe le direzioni.

Al momento sono in corso le operazioni per rimettere in sicurezza l'arteria e ripristinare la viabilità.