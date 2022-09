Rapinato portavalori a Reggio Calabria: bottino da 80 mila euro

Scene da film questa mattina a Reggio Calabria, dove due malviventi sono riusciti a mettere a segno una rapina ad un portavalori in pieno centro. Pochi istanti concitati nei pressi di Piazza Italia, precisamente in Via Miraglia: i rapinatori avrebbero atteso l'arrivo del mezzo e, pur essendo armati, non è stato esploso alcun colpo.

Secondo quanto ricostruito finora, uno dei due si sarebbe avvicinato alle guardie giurate che stavano per consegnare un plico presso l'istituto bancario Intesa San Paolo. Prima sarebbe riuscito a disarmare una guardia per poi aggredire l'altra, riuscendo a sottrargli la busta contenente all'incirca 80 mila euro.

Inutili i tentativi di fermarli: una volta sottratta la busta il ladro si è diretto a gran velocità verso il suo complice, che lo aspettava a bordo di un'auto di grossa cilindrata poco distante. Entrambi i malviventi avrebbero agito con il volto parzialmente coperto da un cappello. Immediata la richiesta di intervento alle forze dell'ordine, che hanno iniziato la caccia ai rapinatori.

L'area è stata messa in sicurezza e gli agenti della Squadra Mobile stanno già passando al setaccio i filmati di videosorveglianza registrati in zona. Si punta a riconoscere almeno uno dei soggetti o identificare l'auto utilizzata: nel mentre la ricerca prosegue sia in città che fuori.