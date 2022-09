Polfer, estate impegnativa in Calabria: controllate oltre 24 mila persone

Ben 24.200 persone controllate, 19 denunce 3 arresti, 521 veicoli controllati con 28 sanzioni amministrative elevate e 2 minori rintracciati ed affidati ai propri cari. Questi i risultati nell’ambito dell’attività operativa effettuata dal personale del Compartimento della Polizia Ferroviaria della Calabria nel decorso periodo estivo. Sono stati espletati servizi di vigilanza a bordo dei treni viaggiatori e nelle stazioni ferroviarie. 2.340 le pattuglie impiegate, 432 i treni presenziati e 272 i servizi di Ordine Pubblico.

I servizi di controllo sono stati espletati da oltre 1.000 operatori in uniforme ed in abiti civili, che hanno fatto ricorso anche all’uso di metal detector ed all’impiego di unità cinofile per aumentare i livelli di sicurezza e prevenzione.

Le attività di controllo sono state potenziate anche attraverso le giornate straordinarie, disposte dal Servizio Polizia ferroviaria su tutto il territorio nazionale: quattro operazioni Oro Rosso, mirate al contrasto del fenomeno dei furti di rame in ambito ferroviario; quattro Rail Safe Day, finalizzate ad individuare e contrastare comportamenti scorretti che pregiudicano la sicurezza della circolazione dei treni e degli utenti; tre Stazioni Sicure, mirate ad incrementare il livello di sicurezza nelle stazioni con controlli straordinari per incrementare il livello di sicurezza negli scali.

Nel mese di giugno, inoltre, è stata svolta un’operazione denominata Rail Action Day, finalizzata alla prevenzione ed al contrasto dei fenomeni criminosi maggiormente ricorrenti in ambito ferroviario a cui partecipano, nell’ambito dell’Associazione Railpol, le Polizie ferroviarie e dei trasporti dei maggiori Paesi europei, per condurre un’azione coordinata a livello internazionale che garantisca la sicurezza del trasporto ferroviario.