Intimidazione a Crotone? Incendiata l’auto all’allenatore della Kroton Nuoto

Un’auto è stata data alle fiamme questa notte a Crotone, lungo la centralissima Via Roma. Il veicolo appartiene a Roberto Fantasia, allenatore della società sportiva Kroton Nuoto che, assieme alla Rari Nantes Auditore, gestisce la piscina olimpionica della città.

È stato lo stesso ad allertare i soccorsi nel corso della notte ed ha presentato regolare denuncia alle forze dell'ordine. Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha limitato i danni ed evitato che le fiamme potessero propagarsi ad altri veicoli.

Al momento sono in corso le dovute indagini per tentare di risalire all'autore del gesto. Non si esclude alcuna pista, neppure quella di un'intimidazione: lo scorso maggio era stata data alle fiamme, infatti, l'auto di Francesco Arcuri, allenatore dell'altra società che gestisce l'impianto.

SOLIDARIETA' DALL'ASSESSORE ALLO SPORT

“Un gesto ignobile, quello accaduto nella notte al rappresentante della Kroton Nuoto gestore della Piscina Olimpionica comunale, che segue l’analogo episodio nei confronti del rappresentante della Rari Nantes a Maggio”. Questo il commento dell'assessore allo sport del Comune di Crotone, Luca Bossi.

“Le due Asd gestiscono l’impianto natatorio, restituito alla città dopo un lungo buio periodo di chiusura. Tutta la nostra personale solidarietà, del sindaco e dell'amministrazione nei confronti di chi sta portando avanti un percorso intrapreso dall’Amministrazione basato sulla trasparenza e sulla legalità” prosegue.

“Evidentemente c’è chi pensa di poter interferire in questo percorso con atti che hanno lo scopo di incutere timori. L’invito è quello di non mollare e continuare sulla strada maestra” conclude. “La cultura dell’aggressione e dell’intimidazione è combattuta dal primo giorno del nostro insediamento e l’amministrazione sarà sempre al fianco di chi combatte ogni giorno contro queste logiche”.