Rossano, tenta di evitare il ricovero e devasta un’ambulanza: arrestato

Sarebbe andato in escadescenza nel tentativo di evitare un ricovero, aggredendo il personale medico e devastando un'ambulanza. È successo nei giorni scorsi a Rossano, dove un uomo, in evidente stato di agitazione, avrebbe rifiutato con insistenza l'intervento del 118.

Dopo una discussione il paziente avrebbe improvvisamente aggredito i sanitari, per poi entrare nell'abitacolo dell'ambulanza iniziando a rompere tutto ciò che gli capitava sotto mano. È stato necessario l'intervento dei Carabinieri per immobilizzare il soggetto che, rifiutato il ricovero in ospedale, si è ritrovato in arresto.