Crotone. Rissa in piazza Pitagora, fermato con un coltello: arrestato, denunciati altri tre

Nella notte di venerdì scorso, 9 settembre, a Crotone, alcuni residenti di piazza Pitagora hanno richiesto l'intervento dei Carabinieri a causa di urla e schiamazzi che provenivano dalla strada.

La pattuglia, arrivata sul posto, ha trovato quattro persone - tre uomini ed una donna - mentre si picchiavano per motivi che sono ancora in fase di accertamento.

In particolare, un uomo aveva in mano un coltello che non aveva intenzione di gettare via, opponendo resistenza ai militari e cercando di sfuggire, ma che è stato prontamente bloccato e disarmato.

Quest'ultimo, di origine irachena, è stato arrestato per per porto abusivo di armi e resistenza a Pubblico Ufficiale, venendo anche denunciato insieme agli altri tre - due iracheni ed una italiana - per rissa.

All'intervento hanno partecipato anche altre pattuglie dei carabinieri e due volanti della polizia della Questura pitagorica.