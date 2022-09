Si perdono sulla Sila mentre vanno a funghi chiamano il Soccorso Alpino, messi in salvo

Ritrovati sani e salvi tre 52enniche si erano dispersi in località Monte Scuro di Spezzano della Sila. Usciti in cerca di funghi hanno perso l’orientamento e per questo, intorno alle 16:45 di oggi, hanno allertato direttamente il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria chiedendo aiuto.

Dopo aver ottenuto le loro coordinate, grazie alla presenza della copertura telefonica, i tecnici del Sasc della Stazione di Camigliatello hanno raggiunto i tre uomini, ritrovati in buone condizioni di salute, riportandoli alla loro auto.