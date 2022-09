Serie C. Crotone-Monopoli (2-0): rossoblù belli, ordinati e a tratti spregiudicati

Il Crotone nella seconda giornata di campionato di Lega Pro, ha affrontato nello stadio di casa, innanzi ad una buona cornice di pubblico (4.008 titoli venduti tra biglietti e abbonamenti), il Monopoli riuscendo a strappare una buona e utile vittoria col punteggio di 2-0.





di Francesco Pitingolo

La squadra di casa inizia subito a macinare gioco e mostra i denti da squalo riuscendo al 17’ a portarsi in vantaggio grazie ad un colpo di testa di Golemic che supera l’estremo difensore avversario su sviluppo da calcio d’angolo.

Un Crotone in fiducia continua a fare la partita e cercare il gol del doppio vantaggio che trova al 37’ sempre grazie al proprio capitano Golemic oggi in stato di grazia.

Nulla può nella ripresa il Monopoli contro i padroni di casa che oggi, con una prova convincente, hanno dimostrato l’assimilazione degli schemi, portando a casa tre punti fondamentali per il prosieguo del campionato.

Il Crotone, archiviata la buona prestazione nella prima giornata di campionato contro il Messina, è tornato in campo innanzi al proprio pubblico per cercare di dare continuità ad un campionato con gli auspici di un rapido ritorno in cadetteria.

Mister Lerda, oggi sostituito da Mister Nardecchia, per squalifica, condottiero dell’armata rossoblù, conosce bene l’importanza e l’alto tasso tecnico della rosa affidatagli dalla dirigenza pitagorica e ha affrontato il match con l’attenzione del caso ben sapendo di avere di fronte una compagine non certo facile.

Non una passeggiata di salute per i calabresi che, nel match odierno, hanno deciso di schierare un 4-4-2: tra i pali Branduani; in difesa Maxime Giron, Cuomo, il capitano Golemic e Calapai; a centrocampo Awua, Petriccione Tribuzzi e Chiricò pronto ad inserirsi e dar manforte al reparto avanzato; in attacco Kargbo e Gomez.

Anche il Monopoli, autore di un ottimo avvio di campionato, è giunto in terra calabra per tentare il colpaccio fuori casa contro un Crotone dato per favorito già alla vigilia.

Per il match odierno la squadra pugliese, allenata da Mister Laterza decide di mandare in campo un 4-4-1-1: Avogadri tra i pali; con il n. 3 Falbo, 4 Bizzotto, 6 Fornasier, 7 Starita, 8 Piccinni, 9 Simeri, 11 Montini, 25 Vassallo, 28 Manzari e col n.77 Viteritti.

A dirigere l’incontro è stato il Sig. Mattia Caldera di Como coadiuvato dagli assistenti Davide Conti Seregno e Simone Biffi di Treviglio e dal quarto uomo Fabrizio Ramondino di Palermo.

IL PRIMO TEMPO

Inizia il match e a toccare la prima palla dell’incontro è la compagine di casa con Awua che trova subito le attente maglie difensive del Monopoli; il Crotone insiste nella manovra offensiva riuscendo a scovare un varco dopo appena due minuti di gioco e, all’esito di una azione, colpisce una traversa senza però trafiggere l’estremo difensore avversario.

Un Crotone inizialmente arrembante sembra aver approcciato bene la partita ma gli ospiti, col passare del tempo, prendono le contromisure nel tentativo di portarsi in vantaggio.

Il match nel prosieguo si sviluppa prevalentemente a centrocampo con i rossoblù che provano a fare l’incontro e i bianco verdi che, attenti a sfruttare contropiedi e ripartenze, provano a pungere.

La partita si sblocca al 17’ quando, su sviluppo da calcio d’angolo, il capitano Vladimir Golemc insacca di testa la sfera alle spalle dell’estremo difensore Avogadri.

Dopo quattro minuti, il Crotone, in fiducia nei propri mezzi sfiora il doppio vantaggio sventato poi in corner dalla difesa avversaria che evita il colpo del K.O.

Ancora il Crotone al 37’ trova il tanto cercato gol del 2-0, riuscendo a trafiggere l’estremo difensore ospite sempre con Golemic che, ancora una volta, di testa trova un’esplosione di gioia della curva sud che esulta con i propri beniamini.

Dopo tre minuti di recupero termina il primo tempo regolamentare che vede il Crotone in vantaggio per due reti a zero contro un buon Monopoli che ha sicuramente cercato di fare quel che poteva contro un Crotone in grande spolvero.

Meritevole di menzione la prestazione di Golemic oggi in veste superstar: gestisce la difesa, riesce a disinnescare un contropiede degli ospiti nei primi minuti di gioco e segna due gol ricevendo applausi a scena aperta dagli spettatori presenti numerosi oggi allo Scida.

IL SECONDO TEMPO

Inizia la ripresa senza sostituzioni per entrambe le compagini; questa volta è il Monopoli a toccare la palla per primo con Montini che prova ad impostare la manovra dalle retrovie senza che queste riescano a produrre la giusta strategia di gioco per sorprendere i pitagorici.

Il Crotone non modifica il leitmotiv del primo tempo e costringe gli ospiti ad arroccarsi nella propria area; ci vuole il sesto minuto della ripresa per consentire un sospiro di sollievo alla difesa pugliese che riesce a spingersi nella metà campo avversaria.

I padroni di casa continuano incessantemente a fare la partita facendo sfoggio delle strategie e trame di gioco provate e riprovate con il proprio mister che, sino a questo momento, sembrano essere ben metabolizzate.

Al 18’ Chiricò strappa una palla nella propria metà campo e si invola verso l’area avversaria, con un passaggio serve Kargbo che non sfrutta la ghiotta occasione fallendo, per pochissimo, il suo appuntamento col gol che avrebbe scritto anzitempo la parola game over al match.

All’improvviso il Monopoli che non ti aspetti, al 20’ della ripresa, per poco non accorcia le distanze sui calabresi che solo grazie ad una splendida parata di Branduani riescono a lasciare inviolata la rete.

Mister Nardecchia nota una flessione di condizione nella mediana rossoblù e opera dei cambi: al 21’ esce Petriccione per Mattia Vitale e Tribuzzi lascia il campo a Pasquale Giannotti.

Al 30’ della ripresa il neo entrato Pannitteri (29’ per Kargbò) prova a seminare il panico nella difesa avversaria che riesce in extremis ad impedire il tiro del calciatore rossoblù.

Il Monopoli prova a fare quel che può per riaprire la gara ma i crotoniati non concedono nulla o quasi agli avversari sciupando, nel finale con Mattia Vitale il colpo del K.O tecnico.

La partita termina dopo 3 minuti di recupero e con il successo di oggi il Crotone conferma e rilancia le proprie ambizioni in campionato.

Partita combattuta oggi allo Scida, a tratti maschia - come è proprio il calcio in questa categoria - ma il Crotone vince e convince lanciando un chiaro messaggio ai diretti avversari che mirano alla vittoria del campionato.

Bello, ordinato e a tratti spregiudicato lo scacchiere di Mister Lerda che infiamma lo Scida che torna, finalmente a cantare dopo tanto tempo “Ohi mà chidè su Cutrone!”

IL TABELLINO

Crotone-Monopoli 2-0

Reti: 17’, 35’ Golemic (C).

Crotone: Branduani; Calapai, Golemic, Cuomo, Giro; Awua, Petriccione (22′ st Vitale), Tribuzzi (22′ st Giannotti); Chiricò (31′ st Pannitteri), Gomez (38′ st Tumminello), Kargbo (31′ st Panico). A disp.: Dini, Gattuso; Bove, Bernardotto, Mogos, Papini, Rojas, Crialese. All. Nardecchia (Lerda squalificato)

Monopoli: Avogadri; Viteritti, Fornasier (38′ st De Santis), Bizzotto, Falbo; Vassallo (28′ st Hamlili), Piccinni (36′ pt Di Risio); Manzari, Montini, Starita (28′ st Rolando); Simeri (38′ st Corti). A disp.: Vettorel; Iurino, Ahmetaj, Piarulli, Cristallo. All. Laterza

Arbitro: Mattia Caldera di Como. Assistenti: Davide Conti della sezione di Seregno e Simone Biffi della sezione di Treviglio. IV: Fabrizio Ramondino della sezione di Palermo.

Ammoniti: 27’ Tribuzzi (C), 73’ Giannotti (C).

Note: Recuperi 3’/ 3’.

Biglietti 954, incasso 7.815,00

Abbonati 3054, rateo 10.575,60

Totale presenze 4008; incasso 18.390,60