Stalettì, paura per una fuga di gas: nessun ferito

Attimi di paura ieri sera nel Residence del Golfo, a Stalettì, dove i Vigili del Fuoco sono stati allertati dai residenti per una fuga di gas. La perdita si è verificata da un serbatoio di GPL interrato, ed è avvenuta in prossimità delle abtazioni.

Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Soverato, con l'aiuto del nucleo regionale NBCR/LPG intervenuto per la messa in sicurezza del sito. Non è stato possibile recuperare il gas - circa 800 litri - per cui si è reso necessario bruciarlo completamente tramite una torcia controllata.

L'intervento è durato fino a tarda notte, ed al termine delle operazioni l'area è stata messa in sicurezza. Nessuno è rimasto ferito.