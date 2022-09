Temperature in calo: la Calabria pronta a salutare il “grande caldo”

Temperature in calo in tutta Italia, dove l'ultima ondata di caldo sta lasciando gradualmente il posto a nuove perturbazioni e condizioni climatiche variabili. Negli ultimi giorni infatti anche in Calabria si sono registrati nuovamente punte di 34-35 gradi, ma come indicano le proiezioni e le previsioni metereologiche le temperature, da adesso in poi, seguiranno le medie stagionali.

Nelle prossime ore su tutta la regione prevarrà un cielo sereno, a tratti leggermente nuvoloso. Venti deboli e mari poco mossi, condizione condivisa con tutte le altre regioni meridionali: solo lungo il Tirreno meridionale si attende un moto ondoso più forte, che si attenuerà solo in serata.