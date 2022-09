Soriano, discussione degenera in rissa: ricoverato 29enne

Un ventinovenne è stato aggredito nella tarda mattinata di oggi a Soriano Calabro, al culmine di una animata discussione avvenuta nella piazza principale del paese. Il giovane, M.R., avrebbe riportato delle lesioni piuttosto serie, al punto da essere stato ricoverato d'urgenza ed in prognosi riservata.

Ignoti i motivi dell'aggressione ed anche della discussione scaduta poi nella violenza. Al momento i Carabinieri della locale stazione stanno indagando per rintracciare l'aggressore e definire i contorni della vicenda: il fratello della vittima è rimasto ucciso in un agguato a Sorianello, per cui i militari non escludono alcuna pista.