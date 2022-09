Cirò, perde il controllo dell’auto e finisce in un burrone: salvo il conducente

Poteva avere un bilancio totalmente differente il drammatico incidente stradale avvenuto questa sera lungo la Strada Provinciale 7, che collega i comuni di Cirò e di Cirò Marina nel crotonese. Per motivi ancora in fare di accertamento, un uomo avrebbe perso il controllo del proprio mezzo, cadendo in un burrone e ribaltandosi con l'auto.

Un volo di diversi metri, avvenuto in solitaria - attorno alle 19:40 - e senza il coinvolgimento di altre vetture. L'anziano a bordo del mezzo è stato prontamente soccorso dai Vigili del Fuoco, che lo hanno estratto dalle lamiere e trasferito a livello della strada grazie a teniche speleo-alpino-fluviali. Li ha ricevuto i primi soccorsi dal personale medico del 118, che lo ha trasferito d'urgenza in ospedale per le cure del caso.