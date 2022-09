Serie C: Crotone, debuto all’Ezio Scida contro il Monopoli

Col pronostico favorevole, il Crotone affronta il Monopoli nella giornata di debutto all’Ezio Scida. Due avversari di apprezzato valore in fase offensiva. Entrambe le formazioni hanno realizzato quattro reti nella prima giornata di campionato e si trovano a punteggio pieno nel gruppo di testa con Catanzaro, Monterosi, Latina, Juve Stabia e Pescara. Sarà un match spigoloso, carico di adrenalina e di buon gioco, considerata la “qualità” del Crotone e la fisicità del Monopoli. Una trasferta vietata ai tifosi pugliesi per motivi di sicurezza.





di Giuseppe Romano

È davvero troppo presto delineare il percorso del campionato di serie C, girone C, dove militano Club che hanno portato a termine un calcio mercato attento, mirato al successo finale. La “qualità” è il numeratore di tutti gli schieramenti: 33 gol realizzati nella prima giornata, con Crotone, Catanzaro, Monopoli, Monterosi, Juve Stabia, Latina, Pescara, in prima linea, a tre punti. Tutto secondo la griglia di partenza, preventivata dal mister crotoniate, Franco Lerda, prima dell’avvio. Dei 33 gol realizzati, 12 sono stati messi a segno da Crotone, Catanzaro e Monopoli, quattro per ciascuno.

Numeri che potrebbero indicare una “costante” da brividi, considerato il potenziale offensivo nel terzo torneo della C, “media impossibile da mantenere. Questi numeri non possono indicare il futuro di una intera stagione”, preannuncia il tecnico pitagorico, fermo restando che le due calabresi, Crotone e Catanzaro, sono le grandi favorite del campionato e lo ha confermato il primo test: le aquile per mentalità e gli squali per maggiore qualità. Quattro gol sono segnali di alto impero che “accalda” le due tifoserie, molto di più quella dello “Scida” riapparsa numerosa sugli spalti della Curva Sud, al termine della rifinitura di sabato mattina, con l’intento di essere anch’essi protagonisti di questa stagione.

Un segnale di grande speranza per mister Lerda: “una presenza importante. I crotonesi ci hanno manifestato la loro vicinanza, calore e sostegno. Un gesto che ci ha fatto molto piacere”. La prima arriverà dall’incontro col Monopoli, “un avversario non certo facile”, per il tecnico crotoniate, consapevole della “massima attenzione richiesta per affrontare un avversario che contiene tanta qualità e attaccanti di alto livello tecnico, che vanno in gol con facilità”.

Nella prima giornata, a Messina, il Crotone ha realizzato quattro reti (Chiricò, Kargbo, Gomez, Awua) subendone due (Marino, Konate), viene da pensare se il flusso logico dello “Squalo” è quello di realizzare tre o quattro gol per vincere la partita. Franco Lerda continua ad essere realista, consapevole che non è semplice realizzare quattro gol a partita “si deve lavorare settimana dopo settimana per aumentare ogni condizione dei calciatori, consolidare l’autostima e correggere, tassello su tassello, gli errori che si sono fatti e si faranno. I numeri di una sola partita non possono indicare il futuro di una intera stagione. Sarebbe bello realizzare quattro gol a partita, ma non entra in nessuna logica. Se si vince con un solo gol va bene lo stesso”.

Allo Scida è ospite il Monopoli, un avversario di tutto rispetto, anch’esso quattro gol in avvio di campionato, Il mister crotoniate è sereno, certo di aver dato le giuste coordinate ai sui giocatori: “Abbiamo preparato bene la partita e vogliamo esordire in casa dando la giusta risposta a quanti ci hanno accolto con fiducia”.



Off Limites per i tifosi del Monopoli: il prefetto di Crotone, Maria Carolina Ippolito, su parere del questore, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Bari. La sfida tra i calabresi e i pugliesi, seconda giornata di campionato di serie C girone C, è in programma domenica 11 settembre alle ore 17,30, allo stadio Ezio Scida di Crotone. Il provvedimento è stato emesse per motivi di sicurezza, “…in ragione delle recenti turbative dell’ordine e sicurezza pubblica ascritte alla tifoseria del Monopoli sia prima che dopo la partita-derby Monopoli-Taranto disputata lo scorso 4 settembre 2022".

Giuseppe Laterza, allenatore del Monopoli, mette le mani avanti e segnala la “forza” del Crotone e le proprie difficoltà dovute ad alcune assenze importanti per piccoli acciacchi. "Dobbiamo trovare la giusta identità, essere propositivi e tenere quanto più la palla per non far giocare l'avversario”.

I CONVOCATI



Crotone: Dini, Giron, Cuomo, Golemic, Bove, Giannotti, Gomez, Petriccione, Bernardotto, Gattuso, Vitale, Mogos, Papini, Tribuzzi, Rojas Branduani, Crialese, Kargbo, Caopai, Chiricò, Panico, Pannitteri, Awua, Tumminello. All.: Franco Lerda. Torna tra i convocati anche Mogos, che nell’ultima settimana si è allenato col resto della squadra.

Monopoli: Vettorel, Avogadri, Iurino, Falbo, Bizzotti, Fornasier, Desantis, Viteritti, Cristallo, Piccinini, De Risio, Vassallo, Hamlili, Piarulli, Starita, Simeri, Rolando, Montini, Corti, Manzari, Ahmetaj. All.: Giuseppe Laterza.



Arbitro: Mattia Caldera di Como. Assistenti: Davide Conti Seregno e Simone Biffi di Treviglio. Quarto uomo: Fabrizio Ramondino di Palermo.

Dove vedere la partita: streaming gratis Antenna Sud e Eleven Sports.