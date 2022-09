Covid, il Bollettino. Più di 600 i contagi, duemila i guariti e nessun decesso

Casi ancora stabili nell'odierno bollettino sull'andamento del coronavirus in Calabria: sono infatti 659 i nuovi casi a fronte di ben 2 mila guariti. Dati positivi anche perché nelle ultime 24 ore non si sarebbe rilevato alcun nuovo decesso, ed un solo ricovero.

Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Cosenza (+207), seguita da Reggio Calabria (+169), Catanzaro (+128), Vibo Valentia (+90) e Crotone (+51) mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+14). Processati 3 milioni e 716.149 tamponi da inizio pandemia (+3.947) con un tasso di positività al 16,70%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i contagi accertati finora sono 155.140 (+207), mentre i casi attivi sono 36.334. Di questi, 36.279 in isolamento, 55 in reparto ed nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 117.523 i guariti e 1.283 i decessi.

Nel reggino i positivi al covid salgono a 188.522 (+169), mentre i casi attivi sono 3.169. Di questi: 3.137 in isolamento, 32 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 184.499 i guariti e 854 i decessi.

Nel catanzarese i casi riscontrati salgono a 92.826 (+128) mentre gli attivi sono 2.729, di cui 2.695 in isolamento domiciliare, 29 in ospedale e 5 in terapia intensiva. Complessivamente, sono 89.722 i guariti ed 375 i deceduti.

Nel vibonese i casi covid salgono a 48.153 (+90) mentre gli attivi sono 1.318. Di questi: 1.304 si trovano in isolamento, 14 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 46.651 i guariti e 184 i deceduti.

Nel crotonese infine i positivi riscontrati raggiungono quota 54.748 (+51), mentre i casi attivi sono 724. Di questi, 702 sono in isolamento, 22 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, si registrano 53.766 guariti e 258 deceduti.