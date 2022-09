A Rossano la prima scuola di tennis riconosciuta dalla federazione

Corigliano-Rossano ha una lunga tradizione legata al gioco tennis, sport molto praticato e che dal 20 settembre vedrà l'inaugurazione della prima scuola di tennis riconosciuta dalla Fit (Federazione Italiana Tennis) si tratta del Padel-Tennis Club San Paolo, di Roberto Sapia, presidente dal 2008, con la supervisione tecnica del maestro nazionale Andrea Nociti.

Martedì 20 settembre, dalle ore 18 al club - situato in via Via Michele Scazziota, 6 a Rossano - sarà presentata ufficialmente la nuova Scuola Federale di Tennis, un ambizioso progetto di formazione per nuovi e vecchi giocatori. A renderlo noto i promotori dell'iniziativa.



"Lo scopo - continua lanota - è far crescere il numero degli appassionati grazie anche alla guida di Andrea Nociti, un maestro conosciuto a livello internazionale e nazionale. Nociti condivide il sogno del Club di garantire agli iscritti un radicale cambiamento e miglioramento sia sotto l’aspetto tecnico che strutturale.

All’evento di inaugurazione saranno presenti: il maestro, collaboratore del Piatti Tennis e Dirigente Sportivo Coni 1 e 2 grado, Andrea Nociti che terrà mensilmente anche degli stage formativi, il Presidente del Tennis Club San Paolo Roberto Sapia; il collaboratore, campione regionale e preparatore agonistico Piero Madeo; la collaboratrice e psicologa agonistica Vanessa Graziano; l’istruttore Coni di primo livello Genny Abbruzzese e il preparatore fisico con qualifica di primo grado, istruttore di primo grado e collaboratore del Piatti tennis center Adrian Calapod che supporterà il maestro Nociti e tutti i soci del club in questa nuova avventura.

I risultati e le prospettive del tennis italiano non sono casuali. Non c'è improvvisazione o un destino fortunato. Dietro al successo c'è una ricerca meticolosa, una strategia ambiziosa che sarà cercata e attuata anche nel nostro territorio, in più sarà garantito anche a livello non agonistico una presa in carico del giocatore o appassionato a tutto tondo, garantendogli un luogo di incontro sereno e dove passare del tempo allenandosi e prendendosi cura del proprio benessere psicofisico grazie ad un qualificato team interdisciplinare. La scuola è aperta anche ai più piccoli, che in un ambiente di grande competenza, potranno decidere se competere a livello amatoriale o agonistico, scegliendo il tennis come professione.

Da domani, intanto, domenica 11 settembre, partirà il III torneo Fit Re-Start al quale possono iscriversi tutti i giocatori fino alla terza categoria.